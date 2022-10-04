Руйнування, міни та жахливий холод: у якому стані звільнений Лиман

Жовтень, 04 в 18:46

Звільнене місто Лиман у Донецькій області, над яким лише нещодавно підняли український прапор, перебуває у жалюгідному стані: воно всіяне мінами та прихованими пастками від росіян, зруйноване, без води та електрики.

Про це розповів кореспондент The Guardian Пітер Бомонт, котрий сьогодні повернувся зі звільненого українського міста.

За його словами, у самому населеному пункті зараз тихо – бої йдуть далеко, українські захисники продовжують наступ.

Зараз дивляться

– Ми бачили явний рівень руйнувань у місті. Шлях тепер досить довгий, бо один із головних мостів висаджений у повітря, хоча зазвичай зі Слов’янська туди можна дістатися швидко. Це рух дорогами, які раніше були російськими лініями фронту, – розповів журналіст.

Він уточнив, що будинок культури у місті буквально розтрощений, немає жодної непошкодженої квартири, будинки знесено.

Раніше це було жваве місце з населенням 30 тис. осіб, де більшість людей працювали на залізницях, але, за оцінками видання, у ньому залишилося лише 1 тис. осіб. Електрики немає, газу немає, у багатьох багатоквартирних будинках усі вікна вибиті, стає холодно.

– Досить звичайне видовище, коли ви блукаєте околицями і бачите, як люди – переважно залишилися літні жителі – готують їжу на вулиці на відкритому вогні, і це все, що вони можуть робити зараз, – повідомив Бомонт.

За його словами, йому вдалося заглянути до невеликого супермаркету, але більшість полиць там були порожні. Пекарня зруйнована, тому хліба в місті немає.

Він припустив, що під час окупації постачання продуктів і так було невелике, тому що більшість росіян наполягали на хабарях.

За словами журналіста, Нацполіція повернулася до Лиману, але він схожий на місто-примару.

Деякі місцеві жителі розповіли свої історії, згідно з якими їм, пенсіонерам, довелося повернутися до Лиману, незважаючи на війну та окупацію, бо не могли дозволити собі орендну плату у більш безпечних містах.

– У них закінчуються гроші, і, зрештою, вони повертаються. Як і багато хто, літній чоловік майже не бачив боїв, бо ховався у своєму підвалі, і вийшов лише тоді, коли почало стихати і були підняті українські прапори, – йдеться у матеріалі.

Журналіст стверджує, що відчуває, що багато людей, що залишилися, дуже втомилися, замерзли, зголодніли і досі не вірять, що війна закінчилася.

Ще однією великою проблемою, за його словами, є міни – з доріг сходити не можна, усюди залишаються пастки. Усі українські солдати закликають не ходити ніде, окрім розчищених стежок та доріг. Особливо це стосується місць, де були російські позиції – там все ще дуже небезпечно.

– Українці досить оперативно доставляли продовольство, але підготувати Лиман до зими, увімкнути газ та електрику у занедбаному місті з такими збитками – велика робота, а війна ще не закінчилася, – зазначив Бомонт.

Він наголосив, що звільнення Лиману – важлива перемога, оскільки це місто – великий стратегічний вузол, на який дивляться як на ворота для звільнення окупованого Луганська.

Фото: скріншот Bild