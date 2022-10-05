Жовтень, 04 в 21:57

У тимчасово окупованій Кремінній на Луганщині перебуває багато російських окупантів. Вони мінують автошляхи та різні будівлі для того, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ.

Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він зазначив, що на території області загинуло багато бойовиків ПВК Вагнера.

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– Деякі зеки з ПВК Вагнера залишилися назавжди на Луганщині, бо їхня база чомусь підірвалась. Свіжомобілізовані росіяни з’являються на Луганщині і “кудись зникають” – нещодавно вибухнув цілий ешелон мобілізованих росіян. Їхній моральний стан, м’ягко кажучи, нижче за плінтус, – розповів Гайдай.

Очільник ОВА сподівається, що після деокупації на Луганщині не буде знайдено масових поховань.

– Але факти розстрілу активістів і знущань над жінками ми фіксували із перших днів окупації Луганщини. Яка б область не була, там, де були росіяни – там будуть воєнні злочини, – сказав він.

Раніше Гайдай анонсував евакуацію з Луганської області через контрнаступ Збройних сил України.

За його словами, після деокупації жителів не будуть надовго пускати на територію великих міст. Причина полягає в неможливості провести опалювальний сезон.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай