У Кремінній окупанти мінують автошляхи та будівлі, щоб сповільнити наступ ЗСУ – Гайдай
У тимчасово окупованій Кремінній на Луганщині перебуває багато російських окупантів. Вони мінують автошляхи та різні будівлі для того, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ.
Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Також він зазначив, що на території області загинуло багато бойовиків ПВК Вагнера.
– Деякі зеки з ПВК Вагнера залишилися назавжди на Луганщині, бо їхня база чомусь підірвалась. Свіжомобілізовані росіяни з’являються на Луганщині і “кудись зникають” – нещодавно вибухнув цілий ешелон мобілізованих росіян. Їхній моральний стан, м’ягко кажучи, нижче за плінтус, – розповів Гайдай.
Очільник ОВА сподівається, що після деокупації на Луганщині не буде знайдено масових поховань.
– Але факти розстрілу активістів і знущань над жінками ми фіксували із перших днів окупації Луганщини. Яка б область не була, там, де були росіяни – там будуть воєнні злочини, – сказав він.
Раніше Гайдай анонсував евакуацію з Луганської області через контрнаступ Збройних сил України.
За його словами, після деокупації жителів не будуть надовго пускати на територію великих міст. Причина полягає в неможливості провести опалювальний сезон.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Сергій Гайдай