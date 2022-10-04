Українські військові здобули трофейні танки та БМП на Півдні
Упродовж доби українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже три сотні ударів, атакувавши ворожі позиції та об’єкти.
Так, авіація завдала дев’ять ударів, ракетно-артилерійські підрозділи – 290.
За підтвердженими даними, знищено 87 російських військових.
Не зможуть окупанти використати проти українців понад шість десятків одиниць техніки, серед яких:
- 31 танк,
- 27 одиниць іншої автомобільної бронетехніки,
- реактивна система залпового вогню Ураган та транспортно-заряджальна машина до неї,
- мінометний комплекс Сані 120-го калібру.
Три одиниці техніки – два танки та бойова машина піхоти – стали для українських військових трофейними.
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