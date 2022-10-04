Українські військові здобули трофейні танки та БМП на Півдні

Жовтень, 04 в 6:29

Упродовж доби українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже три сотні ударів, атакувавши ворожі позиції та об’єкти.

Так, авіація завдала дев’ять ударів, ракетно-артилерійські підрозділи – 290.

За підтвердженими даними, знищено 87 російських військових.

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Не зможуть окупанти використати проти українців понад шість десятків одиниць техніки, серед яких:

31 танк,

27 одиниць іншої автомобільної бронетехніки,

реактивна система залпового вогню Ураган та транспортно-заряджальна машина до неї,

мінометний комплекс Сані 120-го калібру.

Три одиниці техніки – два танки та бойова машина піхоти – стали для українських військових трофейними.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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