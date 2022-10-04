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Факти / Україна

Я вже не можу: дружина окупанта жаліється на розлуку та розповідає прогнози Ванги щодо війни

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Я вже не можу: дружина окупанта жаліється на розлуку та розповідає прогнози Ванги щодо війни

Дружини російських військових жаліються на розлуку з чоловіками, які воюють на території України.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, жінка зі сльозами розповідає військовому РФ прогнози Ванги щодо закінчення війни в Україні.

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– Та по*уй на цю зарплату, по*уй, мені треба, щоб ти вдома був. За прогнозами Ванги, це все до 2024 року триватиме. А я вчора думаю, пи*дець, я тебе не побачу два роки чи що? Я не можу, не можу, – каже вона.

Окупант зазначив, що хоче повернутися додому, але дороги назад вже немає.

Водночас жінка розповіла, як росіяни ухиляються від мобілізації, яку оголосив Путін.

– Ти б бачив, що відбувається в інтернеті, це взагалі нікчемності, а не чоловіки, боягузи! Просто, бл*ть, ховаються вони, баби за них вирішують. Жінки розлучаються з чоловіками, позбавляють себе прав, бл*ть, бо мужика не заберуть, якщо він єдиний цей… Ти уявляєш, що роблять? Люди шукають лазівки якісь, – розповіла дружина окупанта.

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Фото: Головне управління розвідки

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