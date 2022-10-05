ЗСУ підтвердили звільнення трьох населених пунктів на Херсонщині

Жовтень, 04 в 22:08

Українські військові підтвердили факт деокупації трьох населених пунктів на Херсонщині.

– Ще вчора бійці нашої Криворізької окремої бригади територіальної оборони робили фотографії біля пам’ятника Херсонському кавуну та розбитих ними блокпостів росіян. А вже сьогодні військові підтверджують факт звільнення трьох населених пунктів Херсонської області, – йдеться у повідомленні регіонального управління Сил територіальної оборони Схід ЗСУ.

Повідомляється про звільнення Архангельського, Старосілля та Великої Олександрівки.

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На окремих ділянках фронту ворога вдалося відсунути на 20 км від позицій ЗСУ.

Нагадаємо, що Збройні сили України звільнили вже понад 1,5 тис. населених пунктів від російських окупаційних військ.