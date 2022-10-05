237 прильотів за 40 хвилин: окупант жаліється брату та дружині на шквальний вогонь ЗСУ

Жовтень, 05 в 10:59

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило кілька розмов російського окупанта з братом та дружиною про те, як українська армія обстрілює їхні позиції.

Зокрема, 14 вересня у розмові з братом він розповідає про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку та обстріли з боку української армії:

– Вчера 237 снарядов прилетело за 40 минут со всего подряд. Начиная с танков, заканчивая HIMARS. По Давидовому Броду.

Брат, який теж воює в Україні, у відповідь розповів, що їх “клочат каждый день”, а “старшину вообще обезглавили”.

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Далі військовий РФ каже, що вони здали Ізюм, українські військові все відбили та намагаються взяти їх в оточення.

Того ж дня в іншому епізоді окупант розповідає про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку:

– Вчера наступление было два раза. Обошлось. Как мыши сидели в подвале.

Вже 15 вересня у розмові з дружиною він знову згадав про 237 прильотів від ЗСУ, проте самі росіяни змогли зробити лише п’ять пострілів у відповідь.

Він також говорить про здачу позицій в Харківській області та обстріли Бєлгородської області РФ.