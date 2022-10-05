237 прильотів за 40 хвилин: окупант жаліється брату та дружині на шквальний вогонь ЗСУ
Головне управління розвідки Міноборони України перехопило кілька розмов російського окупанта з братом та дружиною про те, як українська армія обстрілює їхні позиції.
Зокрема, 14 вересня у розмові з братом він розповідає про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку та обстріли з боку української армії:
– Вчера 237 снарядов прилетело за 40 минут со всего подряд. Начиная с танков, заканчивая HIMARS. По Давидовому Броду.
Брат, який теж воює в Україні, у відповідь розповів, що їх “клочат каждый день”, а “старшину вообще обезглавили”.
Далі військовий РФ каже, що вони здали Ізюм, українські військові все відбили та намагаються взяти їх в оточення.
Того ж дня в іншому епізоді окупант розповідає про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку:
– Вчера наступление было два раза. Обошлось. Как мыши сидели в подвале.
Вже 15 вересня у розмові з дружиною він знову згадав про 237 прильотів від ЗСУ, проте самі росіяни змогли зробити лише п’ять пострілів у відповідь.
Він також говорить про здачу позицій в Харківській області та обстріли Бєлгородської області РФ.