Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

237 прильотів за 40 хвилин: окупант жаліється брату та дружині на шквальний вогонь ЗСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
237 прильотів за 40 хвилин: окупант жаліється брату та дружині на шквальний вогонь ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило кілька розмов російського окупанта з братом та дружиною про те, як українська армія обстрілює їхні позиції.

Зокрема, 14 вересня у розмові з братом він розповідає про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку та обстріли з боку української армії:

– Вчера 237 снарядов прилетело за 40 минут со всего подряд. Начиная с танков, заканчивая HIMARS. По Давидовому Броду.

Брат, який теж воює в Україні, у відповідь розповів, що їх “клочат каждый день”, а “старшину вообще обезглавили”.

Зараз дивляться

Далі військовий РФ каже, що вони здали Ізюм, українські військові все відбили та намагаються взяти їх в оточення.

Того ж дня в іншому епізоді окупант розповідає про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку:

– Вчера наступление было два раза. Обошлось. Как мыши сидели в подвале.

Вже 15 вересня у розмові з дружиною він знову згадав про 237 прильотів від ЗСУ, проте самі росіяни змогли зробити лише п’ять пострілів у відповідь.

Він також говорить про здачу позицій в Харківській області та обстріли Бєлгородської області РФ.

Читайте
Атака дронів у Білій Церкві та ракетний удар по Запоріжжю: що відбувається на 224-й день війни (онлайн)

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка