Жовтень, 05 в 16:59

Перед вибухом у Білій Церкві багато людей чули в небі звук схожий на мопед, або бензопилу. Так працює двигун безпілотника-камікадзе Shahed-136. Крім того, дрони можна побачити візуально, адже іноді вони летять на низькій висоті.

– На місці події – уламки будівель, зламані дахи, вибиті вікна, спалені вогнем стіни. Таке свідоме знищення інфраструктури – це черговий злочин армії російської федерації проти України, – написав на своїй сторінці у Telegram начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Багато людей чули звук мопеда: Нєбитов про атаку Білої Церкви іранськими дронами Shahed-136 / 3 фотографии

Також він застеріг мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та одразу проходити в укриття.

– По усім підозрілим особам, предметам, або ситуаціям і навіть звукам негайно звертайтесь в будь-який час на лінію 102. Наші оператори відреагують і скерують інформацію нарядам поліції або відповідним підрозділам сил безпеки, – додав він.

Нагадаємо, що уночі 5 жовтня російські війська атакували Білу Церкву Київської області шістьма дронами-камікадзе типу Shahed-136. У результаті удару пошкоджень зазнали три будівлі інфраструктури, постраждала людина.

Зараз дивляться

Фото: Андрій Нєбитов