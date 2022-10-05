Цілили в портову інфраструктуру: РФ випустила півтора десятка снарядів по Очакову

Жовтень, 05 в 7:06

Росіяни завдають ударів по цивільній інфраструктурі житлових районів у тилових населених пунктах на Півдні України.

По українських позиціях ворог відкриває артилерійський вогонь та завдає ракетних ударів.

Зокрема, надвечір двома ракетами С-300 росіяни завдали ракетного удару по Березнегуватській громаді Миколаївської області. За даними ОК Південь, минулося без втрат.

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Немає постраждалих і після того, як окупанти випустили півтора десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню по Очакову, щоб пошкодити портову інфраструктуру.

Реактивними системами залпового вогню обстріляно й Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, пошкодження некритичні, постраждалих немає.

Українські захисники протягом минулої доби завдали майже три сотні ударів по позиціях армії РФ на Півдні.

Авіація, зокрема, завдала сім ударів по ворогу.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили три безпілотних розвідники Орлан-10 у Бериславському та Миколаївському районах, а також два гелікоптери Мі-8 та Мі-24 у районі Костромки й Брусківського.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони Півдня виконали 290 вогневих завдань.

Орієнтовно армія РФ 4 жовтня в південних областях України втратила:

31 військового,

вісім танків,

26 одиниць автомобільної бронетехніки,

великокаліберну гаубицю Мста-Б,

гармату-гаубицю.

Загалом, додають в Оперативному командуванні Південь, протягом доби знищено понад чотири десятки ворожої техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 224-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони РФ