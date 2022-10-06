Нема чим годувати і одягати: Арестович про нездатність РФ сформувати навіть нові підрозділи

Жовтень, 05 в 23:11

У Міноборони РФ є великі сумніви щодо здатності сформувати нові підрозділи в рамках оголошеної мобілізації.

Про це в ефірі Фейгін Live розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

– За нашими даними, вони зуміли зосередити зараз у навчальних центрах на полігонах 92 тисячі осіб. Що суттєво менше заявлених двохсот. З довідки Міноборони РФ розуміємо, що вони стикаються із низкою істотних труднощів під час проведення мобілізації. У деяких областях у зв’язку з набором та скрізь у зв’язку з необхідністю їх озброювати та десь діставати техніку, – каже радник.

Також Арестович зазначив, що перша хвиля мобілізованих піде на поповнення підрозділів, які вже є. Їх озброять технікою з ремонту.

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