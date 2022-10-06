Нема чим годувати і одягати: Арестович про нездатність РФ сформувати навіть нові підрозділи
У Міноборони РФ є великі сумніви щодо здатності сформувати нові підрозділи в рамках оголошеної мобілізації.
Про це в ефірі Фейгін Live розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.
– За нашими даними, вони зуміли зосередити зараз у навчальних центрах на полігонах 92 тисячі осіб. Що суттєво менше заявлених двохсот. З довідки Міноборони РФ розуміємо, що вони стикаються із низкою істотних труднощів під час проведення мобілізації. У деяких областях у зв’язку з набором та скрізь у зв’язку з необхідністю їх озброювати та десь діставати техніку, – каже радник.
Також Арестович зазначив, що перша хвиля мобілізованих піде на поповнення підрозділів, які вже є. Їх озброять технікою з ремонту.
– Якщо вони не зможуть зібрати другу хвилю з нових підрозділів – батальйон, бригада, полк, корпус, хоча б. То навіть мобілізація 17 млн нічого не змінить. У воєнному відношенні не вдається їх озброїти. Медицини – нуль взагалі, військова медицина – нижче за нуль. Але найголовніше тупо нема чим годувати і одягати, – повідомляє він.