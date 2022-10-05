Польща обговорює з США програму спільного використання ядерної зброї

Жовтень, 05 в 14:30

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння для протидії зростаючій загрозі з боку Російської Федерації.

Про це Дуда розповів виданню Gazeta Polska.

– Перша проблема полягає у тому, що ми не маємо ядерної зброї. Немає жодних ознак того, що ми, Польща, отримаємо її в наші руки у найближчому майбутньому. Завжди є потенційна можливість взяти участь у програмі спільного використання ядерного озброєння. Ми говорили з американськими лідерами про те, чи Сполучені Штати розглядають таку можливість. Тема відкрита, – розповів Анджей Дуда.

Така програма є частиною політики ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє країнам-членам без такої зброї брати участь у плануванні її використання.

Зараз дивляться

За допомогою програми спільного використання ядерної зброї не можна розширити групу країн, які мають ядерну зброю (в НАТО таких три – США, Британія та Франція), проте Штати – єдині, хто надавав свою зброю іншим країнам у рамках такої програми.

Країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення стосовно політики щодо ядерної зброї, разом слідкують за технічним обладнанням (зокрема літаками, здатними нести ядерну зброю), яке необхідне для використання ядерної зброї, та зберігають ядерну зброю на своїй території.

Нагадаємо, Пентагон не має інформації, яка б підтвердила можливість того, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.

Крім того, НАТО поки що не бачить ознак можливої ​​підготовки РФ до ядерного випробування, проте там уважно стежать за ситуацією.

Джерело: Gazeta Polska