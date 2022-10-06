Жовтень, 05 в 21:59

Увечері 4 жовтня в російських соціальних мережах з’явилися фотографії з Бєлгорода, на яких видно загадкові світлові промені, що йдуть у небо.

Російські військові Telegram-канали відразу взялися розповідати, що це новітня техніка РФ, а саме – лазерний комплекс Пересвет.

Як би не хотілося російським пропагандистам, стовпи світла виявилися всього лише природним явищем, яке регулярно з’являється в усіх куточках світу.

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Однак питання з приводу таємничого лазерного комплексу Пересвет залишилися. Що це таке, як може вплинути на ситуацію на фронті та чи є ця техніка своєрідним Вундерваффе, диво-зброєю Кремля, яку вони довго тримали в секреті – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Інформації про Пересвет мало, бо він засекречений російським військовим керівництвом. Відомо, що Пересвет – це лазерна зброя для протиповітряної та протисупутникової оборони.

Лазерний комплекс є одним із шести нових російських стратегічних озброєнь, представлених президентом Росії Володимиром Путіним 1 березня 2018 року.

За даними ЗМІ, станом на травень 2022 року п’ять одиниць системи перебувають на озброєнні армії Росії.

Оснащення збройних сил Російської Федерації лазерними комплексами розпочалося 2017 року, а в грудні 2018-го Пересвет заступив на дослідно-бойове чергування. Згідно з даними з відкритих джерел, на озброєнні у росіян є не більше п’яти таких комплексів.

Щодо відомих характеристик – заявляється, що дальність ураження лазером становить близько 1,5 тис. км, проте підтвердження цього також відсутні.

На думку російських військових експертів, бойовий лазер Пересвет може успішно застосовуватися проти безпілотних літальних апаратів. При цьому його ефективність безпосередньо залежить від умов навколишнього середовища: у гарну погоду він працює відмінно, але туман, дощ, сніг та інші несприятливі погодні явища можуть перешкодити проходженню лазерного променя.

Український військовий експерт та історик Михайло Жирохов зауважує: є непідтверджені дані, що цей комплекс використовувався на Донбасі ще до повномасштабного вторгнення Росії, а також у Сирії. Однак точних свідчень, що ця зброя була задіяна в бойових умовах, немає.

За словами Жирохова, Пересвет, теоретично, може використовуватися для виведення з ладу як супутників, так і безпілотників противника. При цьому техніка, уражена лазером, не вибухає, а перестає виконувати свою функцію спостереження.

– Насамперед це розроблялося для засліплення супутників. Питання лазерної зброї в тому, що вона потребує великої кількості енергії. Тому, для того щоб щось вразити, необхідні (потужні. – Ред.) акумулятори, або якусь електростанцію підключати, щоб вона працювала тільки на це, – пояснив Михайло Жирохов.

Військовий експерт додав, що після ураження супутника Пересветом необхідний фізичний ремонт оптики наглядового апарата, оскільки лазер виводить її з ладу.

– Але це суто теоретично. Росіяни часто говорять, що він (Пересвет. – Ред.) перебуває на бойовому чергуванні, що його використовували в Сирії. Але проти чого вони використовували його в Сирії – незрозуміло, – зауважив Жирохов.

Він додав, що використання такого комплексу, наприклад, проти американських супутників, передбачає напад на країну, що спричинило б масштабний військовий конфлікт.

На думку експерта, якби використання Пересвета було зафіксовано проти будь-яких об’єктів, про це стало б відомо від західних спецслужб через ЗМІ.

При цьому Михайло Жирохов не вважає, що з низькою мобільністю російського лазерного комплексу можливо виводити з ладу безпілотники супротивника, адже потрібно вразити відносно швидкий БпЛА, для чого, зокрема, знадобиться велика кількість енергії.

– Якщо вони (росіяни. – Ред.) вже Пересвет використовують, то це таке Вундерваффе, яким вони дуже пишаються, – сказав він.

Експерт додав, що Пересвет є приблизним прообразом лазерної зброї, але точних даних про характеристики цього озброєння наразі немає.