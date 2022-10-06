Жовтень, 05 в 21:55

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення телефонної розмови окупанта з дружиною, в якій він панікує та плаче.

– Нас начебто в оточення беруть. Нас тут максимум чоловік 500. Можливо, встигнемо звалити кудись, – каже окупант.

Також він скаржиться, що російська армія використовує його як звичайного солдата, незважаючи на те, що він є лікарем.

– Начебто медиком сюди відправили, а… я навіть не медик. Я з усіма в окопі сиджу. Я плачу, – каже він.

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До речі, у Росії після підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про мобілізацію повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів та промислових підприємств-гігантів.

Фото: ГУР