Жовтень, 06 в 8:32

Уранці 6 жовтня російські військові обстріляли Запоріжжя.

РФ обстріляла будинки в Запоріжжі: дві жінки загинули, з-під завалів дістали дитину / 5 фотографий

Оновлено о 08:32. Одна жінка загинула. Ще одна померла в кареті швидкої допомоги.

– Багато людей врятовано. Серед них – трирічна дівчинка. Дитину госпіталізували. На місці подій триває рятувальна операція, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Станом на цю годину під завалами будинків перебувають щонайменше п’ятеро людей.

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За словами Олександра Старуха, є висока вірогідність, що армія РФ завдасть повторних ракетних ударів.

Через це очільник області просить жителів Запоріжжя під час повітряних тривог перебувати в укриттях.

Оновлено о 06:53. Загалом окупанти завдали по місту сім ракетних ударів.

– Росіяни гатили по звичайних багатоповерхівках, в квартирах яких спали мирні люди, – повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За його словами, зруйновано цілі під‘їзди. На місцях працюють рятувальники.

Лікарні та інформаційні центри при школах готові для прийому людей.

Нагадаємо, що вибухи в Запоріжжі люди почули після п’ятої ранку.

За кілька хвилин керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що росіяни атакували обласний центр ракетами.

– Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури, – зазначив Олександр Старух.

Згодом керівник ОВА наголосив, що після обстрілу в обласному центрі спалахнули пожежі.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що після ворожої атаки горять житлові будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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