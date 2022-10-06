На Херсонщині звільнили понад 400 км² від початку жовтня – Гуменюк

Жовтень, 06 в 14:28

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що з початку жовтня Збройні сили звільнили від окупантів понад 400 кв. км на Херсонщині.

– Є досить переконливі успіхи, напрями ми не називаємо, але вже понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів. І ми рухаємося далі, – зазначила вона під час брифінгу у четвер, 6 жовтня.

За її словами, загалом на південному напрямку ситуація все ще складна та розвивається надзвичайно динамічно.

Сили оборони України просуваються за низкою напрямків, у результаті відбувається поглиблення лінії фронту до 20 км.

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Тим часом росіяни, з метою помсти, проводять потужні обстріли звільнених територій, а також тилових районів – наприклад, на Нікопольщині.

Противники постійно б’ють із РСЗВ та важкої артилерії.

Потужні обстріли завдають пошкодження інфраструктурі, є поранені. Все це чинить тиск на місцеве населення.

Фото: Людмила Денісова