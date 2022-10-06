На місці прильоту пожежа: окупанти поцілили в об’єкт інфраструктури Харкова

Жовтень, 06 в 6:33

Уночі 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків.

Поцілили росіяни в інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі.

На місці прильоту спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, інформацію про постраждалих та ступінь руйнування об’єкта ще з’ясовують фахівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.