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Факти / Україна

На місці прильоту пожежа: окупанти поцілили в об’єкт інфраструктури Харкова

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
На місці прильоту пожежа: окупанти поцілили в об’єкт інфраструктури Харкова
Фото: ДСНС

Уночі 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків.

Поцілили росіяни в інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі.

На місці прильоту спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, інформацію про постраждалих та ступінь руйнування об’єкта ще з’ясовують фахівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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