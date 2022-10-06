На місці прильоту пожежа: окупанти поцілили в об’єкт інфраструктури Харкова
Фото: ДСНС
Уночі 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків.
Поцілили росіяни в інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі.
На місці прильоту спалахнула пожежа.
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За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, інформацію про постраждалих та ступінь руйнування об’єкта ще з’ясовують фахівці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.
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