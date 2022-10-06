Жовтень, 06 в 19:42

Окупанти скаржаться, що потрапили в оточення Збройних Сил України поблизу Лиману Донецької області.

Це випливає з аудіоперехоплення телефонної розмови, опублікованого Головним управлінням розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).

Російський солдат розповідає своїй співрозмовниці, що їхнє угруповання беруть в оточення, а з особового складу окупантів для оборони практично нікого не залишилося.

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Крім того, російський загарбник скаржиться, що серед його угруповання є втрати, зокрема й серед офіцерського складу.

– Нас у кільце намагаються взяти… Якщо коротко, я в “Донецькій республіці”, ось і все. Красний Лиман (стара назва міста Лиман, – Ред.). Набери, ну, там, якщо треба. Красний Лиман. Набери, я тут поруч. Село Терни, – розповів він.

Окупант розповідає, що за тиждень у його угрупованні четверо вбитих: командир роти, два командири взводу і водій транспортера МТ-ЛБ.

Співрозмовниця намагається підбадьорити окупанта, вказуючи, що найближчим часом до них вирушать перші “мобілізовані”, чому російський загарбник зрадів.

Нагадаємо, повідомлення про захід українських військових до Лиману з’явилися 1 жовтня, коли звідти публікували фото- та відеодокази того, що ЗСУ контролюють місто.

Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив, що станом на 12:30 Лиман повністю зачищено від російських окупантів.