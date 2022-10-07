Жовтень, 06 в 21:14

Президент Росії Володимир Путін не зможе вберегти своє життя, якщо вирішить задіяти ядерну зброю у той чи інший спосіб.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в австралійському Інституті Лоуї.

– Якщо навіть він (Володимир Путін, – Ред.) вирішить бити ядерними ударами. Дивіться, я думаю, що світ йому це ніколи не пробачить і ніколи не пробачить це Росії. Все ж я вважаю, що директор Росії, їх керівник, дуже любить своє життя. І я думаю, що після застосування ядерної зброї – він буде неспроможний більше зберегти своє життя, – сказав президент.

Водночас Володимир Зеленський додав, що Північноатлантичний альянс, якщо ядерна загроза стане невідворотною, має реагувати превентивно.

Зараз дивляться

– Що повинне робити НАТО? Унеможливити застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари — щоб вони знали, що з ними буде, якщо застосують. А не навпаки — чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: “Ах, ти так, ну ось тримай від нас!”, – сказав він.

Згодом спікер президента Сергій Никифоров уточнив, що Володимир Зеленський мав на увазі заклики до превентивних ударів, про які він говорив до 24 лютого.

– Колеги, ви трохи задалеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв’язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції, – пояснив він на своїй сторінці у Facebook.

Никифоров додав, що шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія, тому від України таких закликів ніхто не почує.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков казав, що Сполучені Штати надіслали Кремлю жорстке попередження, що застосування навіть тактичної ядерної зброї проти України призведе до відкриття останнього руйнівного спрямування щодо Росії.