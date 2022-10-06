Не знають, відступати чи залишатися – розвідка Британії про дилему РФ

Жовтень, 06 в 14:08

Російські війська постали перед непростим вибором після того, як у Збройних сил України 2 жовтня почався новий наступальний етап у Херсонській області.

Командування армії РФ усвідомлює, що відведення бойових сил за Дніпро зробило б оборону решти Херсонської області більш надійною.

Зараз дивляться

Однак піти на такий крок не можуть, бо політичний імператив – залишатися та захищатися.

Поки росіяни намагаються вийти з глухого кута, українські підрозділи вже посунули лінію фронту ще на 20 км.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, ЗСУ вже дісталися східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, однак це просування поки не загрожує основним російським оборонним позиціям.

– Російські війська відступають, і їхні командири, імовірно, розуміють, що на напрямку в бік Нової Каховки нависатиме загроза, – припускають у британській розвідці.

Станом на сьогодні пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних шляхів для поповнення сил армії Росії.

Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні Міноборони Великої Британії, РФ для захисту Херсона перекинула значну частину своїх недоукомплектованих Повітряно-десантних сил.

– Зважаючи на це, можна стверджувати, що у Росії наразі небагато додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту, – підсумовують в оборонному відомстві.

Тож є підстави вважати, що російське командування має на меті спрямувати мобілізованих резервістів до цього сектора.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.