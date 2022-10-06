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Факти / Україна

РФ вигадає нову ескалацію, якщо реакція світу буде слабкою: виступ Зеленського в Інституті Лоуї

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія вигадає якусь нову ескалацію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в австралійському Інституті Лоуї.

Він зазначив, що Росія намагається поставити міжнародну спільноту у такі умови, щоб реакція на черговий російський злочин проти міжнародного права не відповідала його тяжкості так само, як із Кримом.

— У 2014-му ми не побачили, наприклад, справді жорстких санкцій проти Росії. Вона не була покарана за цей злочин. Тоді було дуже сильне бажання у багатьох у світі заплющити очі на анексію, вважати війну просто “кризою” і продовжувати відносини з Росією…

Але так завжди буває: коли злочинець не отримує належного покарання за скоєний злочин, він сприймає це як дозвіл на подальші злочинні дії. Вони слабкі – так реагує агресор, коли не відчуває відповіді, – сказав президент.

Він нагадав, що Путін для нової анексії українських територій обрав 30 вересня. Саме в цей день 84 роки тому інший агресор домігся підписання Мюнхенської угоди. Теж – щоб анексувати чужу землю.

Зараз дивляться

— Саме тому злочинна війна має завершитися справедливою поразкою того, хто її розпочав. Агресор має програти. Саме це дає мир поколінням. Не будь-які змови з агресором, не умиротворення агресора, а його програш. А отже, відновлення миру. А отже, Україна має виграти, – зазначив він.

За словами Зеленського, Путін зараз уважно аналізує реакцію світу на влаштовані ним псевдореферендуми на українській землі та на оголошення про анексію українських територій. 

— Що саме його цікавить? Дуже просто: його цікавить, чи є у нього ще потенціал для ескалації. Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія придумає якусь нову ескалацію.

Він наголосив, що спектр злочинних дій РФ дуже широкий: ракетний терор, масові вбивства, злочинні депортації, радіаційний шантаж на захопленій Запорізькій атомній станції, продовольча криза, енергетична криза тощо.

Президент додав, що красномовною була також нещодавня диверсія на газогонах у Балтійському морі.

Зеленський підкреслив, що саме тому світ зараз повинен показати силу, щоб поставити крапку в агресії, у спроможності агресора до ескалації.

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