РФ вигадає нову ескалацію, якщо реакція світу буде слабкою: виступ Зеленського в Інституті Лоуї

Жовтень, 06 в 15:33

Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія вигадає якусь нову ескалацію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в австралійському Інституті Лоуї.

Він зазначив, що Росія намагається поставити міжнародну спільноту у такі умови, щоб реакція на черговий російський злочин проти міжнародного права не відповідала його тяжкості так само, як із Кримом.

— У 2014-му ми не побачили, наприклад, справді жорстких санкцій проти Росії. Вона не була покарана за цей злочин. Тоді було дуже сильне бажання у багатьох у світі заплющити очі на анексію, вважати війну просто “кризою” і продовжувати відносини з Росією… Але так завжди буває: коли злочинець не отримує належного покарання за скоєний злочин, він сприймає це як дозвіл на подальші злочинні дії. Вони слабкі – так реагує агресор, коли не відчуває відповіді, – сказав президент.

Він нагадав, що Путін для нової анексії українських територій обрав 30 вересня. Саме в цей день 84 роки тому інший агресор домігся підписання Мюнхенської угоди. Теж – щоб анексувати чужу землю.

Зараз дивляться

— Саме тому злочинна війна має завершитися справедливою поразкою того, хто її розпочав. Агресор має програти. Саме це дає мир поколінням. Не будь-які змови з агресором, не умиротворення агресора, а його програш. А отже, відновлення миру. А отже, Україна має виграти, – зазначив він.

За словами Зеленського, Путін зараз уважно аналізує реакцію світу на влаштовані ним псевдореферендуми на українській землі та на оголошення про анексію українських територій.

— Що саме його цікавить? Дуже просто: його цікавить, чи є у нього ще потенціал для ескалації. Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія придумає якусь нову ескалацію.

Він наголосив, що спектр злочинних дій РФ дуже широкий: ракетний терор, масові вбивства, злочинні депортації, радіаційний шантаж на захопленій Запорізькій атомній станції, продовольча криза, енергетична криза тощо.

Президент додав, що красномовною була також нещодавня диверсія на газогонах у Балтійському морі.

Зеленський підкреслив, що саме тому світ зараз повинен показати силу, щоб поставити крапку в агресії, у спроможності агресора до ескалації.