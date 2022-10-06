РФ змінила риторику на саміті Великої двадцятки – Кондратюк

Жовтень, 06 в 17:35

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила в ефірі національного телемарафону, що у якості реакції на холодний прийом у Великій двадцятці Росія змінила свою риторику – перейшла від пафосу до елементарної брехні.

Так, за словами Кондратюк, подібні заходи завжди були для РФ можливістю звернути на себе увагу: так, від України на саміт Великої двадцятки прибуло п’ять осіб, а від росіян – сто.

– У мене були зустрічі з представниками багатьох країн – Австралією, Південною Кореєю, Сінгапуром та багатьма іншими – і всі ці країни підтримують Україну, виступають за її цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Другий і найголовніший посил – усі країни говорили, що мають не лише засудити, а й не визнавати незаконну анексію, про яку оголосила РФ, – наголосила заступник голови.

Вона також розповіла, що у Великій двадцятці не сумніваються у перемозі України у війні, розв’язаній Російською Федерацією.

Зараз дивляться

– Деякі країни, як Китай та Індонезія, тримають нейтралітет у питанні війни РФ проти України, але якщо взяти навіть Індонезію, вона голосує абсолютно за всі резолюції, які є в ООН. Вона підтримує Україну, – наголосила Кондратюк.

За її словами, і Індія, і Китай, і Індонезія не схвалюють псевдореферендуми, і це дуже важливо для України зараз – показати цю позицію та не дозволити визнати анексію РФ наших територій.

Вона пояснила, що Індонезія – великий імпортер української аграрної продукції та представники влади цієї країни говорять про те, що Україна – їхній стратегічний партнер.

– У нас були прогалини дипломатичні у відносинах із цими країнами, оскільки нам завжди здавалося, що головне досягти партнерства з країнами ЄС, зі США та Британією. Але тепер, якщо ми говоримо про новий світовий досвід та світову безпеку, міжнародні угоди, то нам просто необхідні всі країни, які впливають на процеси, – резюмувала Олена Кондратюк.

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Фото: Erik Peinar