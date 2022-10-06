Жовтень, 06 в 18:40

Щоб Росія програла, країнам західних цінностей необхідно реалізувати формулу миру, яка була запропонована Україною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до Європейської політичної спільноти (ЄПС).

Він почав з того, що це його перша зустріч в такому форматі з ЄПС.

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Президент наголосив, що Європейська політична спільнота має змогу стати Європейською спільнотою миру.

– Ми з вами зараз у сильних умовах, щоб спрямувати всю можливу міць Європи на закінчення війни й гарантування довгострокового миру для України, для Європи, для світу, – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни, а навпаки, завжди була лідером у мирному врегулюванні.

– І всі ви добре поінформовані про те, скільки всього робила Україна, щоб спробувати переконати Росію жити без війни. Багато хто з вас особисто брав участь у цих спробах і допомагав нам. Допомагав нам у майже сотні раундів переговорів різного рівня, на яких Росії пропонувався мир. Я дякую кожному й кожній із вас за ці зусилля, – нагадав український лідер.

Зеленський додав, що сьогодні усі мають визнати очевидне, що Україна змушена мати справу з державою, яка не хоче миру, а на усі пропозиції миру Росія відповідає ракетними ударами, провокуванням штучних криз і глумом.

– Росія всю свою політику підпорядкувала лише одному завданню, а саме: веденню війни. Війни проти України, проти Європи, проти світу, – сказав президент.

Український лідер нагадав, що Росія вбиває як на полі бою в Україні, так і в українських мирних містах, але й, крім того, на вулицях міст Європи.

– Російські вбивці здійснювали замахи на людей на території різних країн Європи. І влаштовували диверсії у Європі – проти складів зі зброєю, проти виробництв і тепер уже проти газогонів. Росія залякує й шантажує, щоб світ перестав допомагати тим, кого вона вбиває. Вона використовує все – від продовольчої кризи до радіаційного шантажу, від дестабілізації енергоринків до ядерного шантажу. Все для того, щоб зламати єдність союзників і партнерів, – наголосив Володимир Зеленський.

Метою Кремля є те, щоб Європейські партнери поступились цінностями свободи, демократії та права народів жити вільно.

Зеленський наголосив, що Росія намагається зафіксувати кожну небезпеку й кожен прояв нестабільності, які вже змогла створити, а потім, як зараз, намагається вийти на перемовини, щоб залишити ситуацію, як вона є.

Крім того, Росія корумпує мільярдами, які заробляє на торгівлі енергоресурсами, нагадав президент.

– Це російська формула війни: вбивати, залякувати, фіксувати загрози вільним державам і їхні втрати, руйнувати кордони й корумпувати. І кожен із цих елементів – антиєвропейський. Усі вони спрямовані проти Європи, – сказав він.

Президент нагадав, що Україна є лише першим полем бою, куди прийшла Росія, і тому саме в Україні це має бути завершено.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз необхідно реалізувати українську формулу миру, яку він представив у виступі перед Генасамблеєю ООН.

За його словами, пункти цієї формули миру нейтралізують усе, що робить Росія, щоб воювати.

Він нагадав п’ять пунктів: покарання агресора, допомога Україні, відновлення безпеки й територіальної цілісності, гарантії безпеки та рішучість, яка необхідна для впровадження усіх попередніх складових формули.

– За 225 днів повномасштабної війни ми всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Але тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована, – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів, що протягом 6 жовтня Росія завдала чергових ударів з повітря по українських містах, знову застосовуючи іранські безпілотники та ракети.

– Щоденно, до речі, їх застосовує, і поки Іран щоденно розповідає, що їх нібито тут немає… На жаль, знову є жертви – загиблі й поранені люди, спалені будинки, – сказав український лідер.

Він розповів, що у Запоріжжі після першого ракетного удару, коли люди прийшли, щоб розібрати завали, Росія завдала другого ракетного удару, що є “абсолютною підлістю, абсолютним злом”.

Президент наголосив, що буде й день, коли “російське зло програє”.

– Це буде саме той день, коли наша формула миру переможе. Коли ми з вами використаємо на повну всі можливості нашої єдності. Тут і зараз я закликаю вас ухвалити базове рішення. Рішення про сенс для цієї нашої спільноти, для цього нашого формату. Ми, лідери Європи, можемо стати лідерами миру. Наша Європейська політична спільнота може стати Європейською спільнотою миру, – сказав він.

Він вкотре закликав представників ЄПС реалізувати формулу та щоб цей день став “початковою точкою”, від якої Європа й увесь вільний світ пройдуть до гарантованого миру.