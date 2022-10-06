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Факти / Україна

Щоб приховати втрати: командири РФ наказують спалювати загиблих окупантів

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Щоб приховати втрати: командири РФ наказують спалювати загиблих окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія не може якісно забезпечити нових мобілізованих всім необхідним.

Через те, що їхня підготовка проводилася або в дуже стислі терміни, або їх одразу відправляли в район проведення бойових дій, вже відомі факти загибелі та потрапляння в полон цієї категорії військових РФ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, російське командування на тлі успішного контрнаступу Збройних сил України для приховування реальних втрат масово застосовує практику спалювання тіл загиблих, зокрема нещодавно мобілізованих.

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На тимчасово захоплених українських територіях російські окупанти після проведення незаконних псевдореферендумів посилили адміністративний тиск на місцеве населення. Вони переводять усі сфери життєдіяльності на російське законодавство.

Зокрема, загарбники почали примусово націоналізувати місцеві підприємства та майно, і передавати його під керівництво так званих місцевих адміністрацій.

Незгодних з такою “націоналізацією” залякують кримінальною відповідальністю з відбуттям покарання на території Росії.

Також Ганна Маляр додала, що місцеві навчальні заклади змушують виправдовувати повномасштабну агресію РФ.

Так, до навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області надійшло розпорядження, яке зобов’язує вчителів в обов’язковому порядку проводити заняття, на яких займатися пропагандою “русского міра” та пояснювати необхідність проведення псевдореферендуму для місцевого населення.

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