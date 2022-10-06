Тікають від ЗСУ: із Сватового виїхали три автобуси з прибічниками окупантів

Жовтень, 06 в 7:28

Із тимчасово захоплених територій України, які поступово звільняють Сили оборони, тікають поплічники окупаційної влади.

Прибічники загарбників масово покидають населені пункти одночасно з підрозділами російських окупаційних військ.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, із Сватового до Новопскова Луганської області виїхали три автобуси з прихильниками окупантів.

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Схожа ситуація і на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Там представники кримських приватних охоронних кампаній планують евакуюватися назад на півострів.

Натомість у Рубіжному Луганської області окупанти запровадили комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

Таким чином росіяни хочуть розшукати українських диверсантів та партизанів.

В Енергодарі Запорізької області російські військові продовжують мінувати об’єкти інфраструктури міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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