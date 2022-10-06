Тікають від ЗСУ: із Сватового виїхали три автобуси з прибічниками окупантів
Із тимчасово захоплених територій України, які поступово звільняють Сили оборони, тікають поплічники окупаційної влади.
Прибічники загарбників масово покидають населені пункти одночасно з підрозділами російських окупаційних військ.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, із Сватового до Новопскова Луганської області виїхали три автобуси з прихильниками окупантів.
Схожа ситуація і на тимчасово захопленій території Херсонської області.
Там представники кримських приватних охоронних кампаній планують евакуюватися назад на півострів.
Натомість у Рубіжному Луганської області окупанти запровадили комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.
Таким чином росіяни хочуть розшукати українських диверсантів та партизанів.
В Енергодарі Запорізької області російські військові продовжують мінувати об’єкти інфраструктури міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.