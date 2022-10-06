РФ уранці завдала удару по Хмельниччині

Жовтень, 06 в 8:13

Близько шостої ранку в Шепетівському районі Хмельницької області вибухнули дві ракети, які випустили російські окупанти.

Оновлено. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об’єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає.

Інша впала на пустирі.

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Крім того, в області на певний час зупинявся рух потягу, тому що через ракетний удар на залізничну колію впало дерево.

– За попередньою інформацією, унаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких із навколишніх будинків,– повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Загиблих та постраждалих від ранкової атаки немає. На місці працюють відповідні служби.

Оновлено о 08:13. Ворожа атака на регіон сталась вранці під час повітряної тривоги, коли люди саме й чули звуки вибухів.

Сирени в Хмельницькій області пролунали о 05:40.

Після цього від очевидців почала надходити інформація про вибухи.

Минула загроза обстрілів за пів години.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гамалій