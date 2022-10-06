Жовтень, 06 в 12:59

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ризик застосування Росією ядерної зброї дуже мінімальний. Про це говорять і західні партнери України, зокрема США і Велика Британія.

Про це він сказав під час онлайн-конференції Forbes Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни.

За його словами, російська ядерна зброя – у вельми сумнівному стані. Резніков розповів, що нещодавно спілкувався із Леонідом Кучмою, другим президентом України, який своєю чергою заявив, що строк експлуатації ядерних ракет у РФ закінчився ще у 1997 році.

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– Тепер питання: коли росіяни останній раз проводили ядерні випробування? Це були 90-ті роки у Казахстані. Тобто з 90-х років вони (росіяни) ніяких випробувань не проводили. Носії у них є, ядерні запаси в них, а ось як воно вмикається, запускається та літає – ніхто не знає, – зауважив міністр оборони України.

За словами Резнікова, постає ще одне питання, де саме Росія хоче застосувати свої ядерні ракети. Зовсім безглуздо буде, якщо для знищення якогось нашого підрозділу, бо тоді знищать і свої. А паніки буде ще більше.

Крім того, на лінії фронту знаходяться окуповані Росією території України, які армія РФ нібито захищає.

– Можливо, у Чорному морі? Але там три натівських країни: Болгарія, Румунія та Туреччина… Тобто, де застосовувати? Треба ж мати якусь мету?… Досить боятися Росію! Це не друга армія світу: це жебраки, ґвалтівники, мародери і вбивці. По суті – це тюрма, яка напала на Україну, – наголосив Олексій Резніков.

Раніше видання The Times із посиланням на високопоставлене джерело у сфері оборони повідомило, що Росія може провести демонстраційні ядерні випробування у Чорному морі.

У такий спосіб вона наважиться продемонструвати готовність застосувати зброю масового знищення.