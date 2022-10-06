У США вважають, що за умови успіху у Херсоні, ЗСУ зможуть відбити й Крим – The Telegraph

Жовтень, 06 в 13:53

Україна може звільнити Херсон та відвоювати Крим, якщо збереже нинішній темп. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на слова високопоставленого чиновника США.

Високопоставлені американські військові вважають, що Україна може повернути собі Крим, якщо вона продовжить в тому ж темпі відвойовувати територію від російських загарбників, які зараз просто втікають.

Ця оцінка прозвучала на тлі визнання росіянами невдач у полі бою та успіхів української армії у Луганській області.

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Західні офіційні особи раніше вважали повернення Криму силою неможливим, оскільки очікувалося, що Росія боротиметься зубами й кігтями, щоб його захистити.

Але високопоставлений офіцер США сказав The Telegraph, що нещодавні крахи російської армії означають, що “відвоювання Криму Україною тепер цілком можливо, і це більше не можна не брати до уваги”.

— Очевидно, що Росія більше не має можливості або сили волі захищати ключові позиції, і якщо українці досягнуть успіху у своїй меті повернути Херсон, то існує цілком реальна ймовірність того, що вони зрештою зможуть відбити Крим, – сказав американський чиновник.

Ці слова були сказані після заяви заступниці помічника міністра оборони США Лори Купер, яка сказала, що Крим у межах досяжності для України.

— І щоб було зрозуміло, Крим – це Україна, – додала вона.

Купер також сказала, що американська зброя може бути використана для удару по Криму, що в Кремлі назвали “надзвичайно небезпечним” кроком і “доказом прямої участі США у війні”.

Український військовий з фронту розповів The Telegraph, що російські війська тікають і залишають іржаву зброю. Він розповів, що бачив, як російські солдати вистрілили в спину одному зі своїх людей, коли той намагався здатися.

Це відбулося тоді, коли Україна показала першого новомобілізованого солдата РФ, який потрапив у полон під час бойових дій в Україні. Солдат сказав, що їхав на передову з наміром здатися, що є ще однією ознакою низького морального стану.