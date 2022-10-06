Жовтень, 06 в 1:08

Після звільнення Лиману у Донецькій області було виявлено понад 50 нових поховань із цивільним населенням.

Про це повідомляє українське інформагентство Hromadske.

Журналісти повідомляють, що росіяни виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.

Зараз дивляться

– Хлопець, якого окупанти теж затримували та змушували хоронити, розповів нам, що не всі поховані люди ідентифіковані. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди, – пише видання.

На цьому кладовищі поховано понад 50 людей, стверджує Hromadske.

Зазначається, що деякі могили позначені табличками з іменами, а є поховання лише з номерами.

За даними журналістів, російські військові не забирали тіла інших окупантів. При цьому в одній з домівок, де жили росіяни, був знайдений організований медпункт.

Видання пише, що коли російські загарбники відступали, то забрали поранених, а мертвих залишили.

Нагадаємо, повідомлення про захід українських військових у Лиман з’явились 1 жовтня, коли звідти публікували фото та відео докази того, що ЗСУ контролюють місто.

Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив, що станом на 12:30 Лиман повністю зачищено від російських окупантів.

Фото: Hromadske