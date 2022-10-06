Жовтень, 06 в 17:48

Європарламентарі закликають усі країни та міжнародні організації беззастережно засудити фіктивні референдуми в Україні та спробу Росії захопити українські території силою.

За відповідну резолюцію в Європарламенті проголосували з результатом 504 голоси “за” за 26 “проти” і 36 тих, хто утримався.

У резолюції, ухваленій у четвер, євродепутати заявляють, що результати фіктивних референдумів, проведених під дулами автоматів із метою анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, “не мають юридичної сили”, і закликають країни-члени ЄС ухвалити додаткові жорсткі санкції.

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Відзначаючи мужність українського народу, який захищає свою країну і європейські цінності, євродепутати закликають країни-члени ЄС та інші країни, що підтримують Україну, значно збільшити військову допомогу, особливо в тих областях, про які просить український уряд.

При цьому країни-члени ЄС, які “вагаються”, повинні надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги, що допоможе скоротити тривалість війни.

– Нещодавні погрози Росії застосувати ядерну зброю безвідповідальні та небезпечні, – попереджають євродепутати.

Вони закликали держави-члени ЄС і міжнародних партнерів підготувати швидку і рішучу відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні.

– Будь-які спроби Росії представити напади на окуповані території як напад на саму Росію, а отже, як підставу для ядерного удару, є незаконними та необґрунтованими і не втримають Європейський Союз від подальшого сприяння самообороні України, – йдеться у пресслужбі парламенту.

Європарламентарі також засудили мобілізацію в Росії та заходи, які змушують жителів тимчасово окупованих територій України служити у збройних або допоміжних силах Росії, що заборонено Четвертою Женевською конвенцією.

Європарламентарі також закликали посилити підтримку країн регіону, які зіткнулися з припливом російських громадян, зокрема Грузії, Казахстану, Узбекистану, Вірменії та Киргизстану, які тікають від мобілізації.

Що стосується вибухів на трубопроводах Північний потік, євродепутати заявили, що “дедалі більше припущень про те, що це було результатом скоординованих і навмисних дій державного суб’єкта”.

– Вибухи показують, наскільки небезпечною була політика посилення залежності від російського викопного палива і що озброєння енергетики вийшло на новий рівень, – йдеться в повідомленні.

Резолюція закликає держави-члени Євросоюзу розглядати захист європейської критичної інфраструктури як пріоритет, підвищити її стійкість до зовнішніх атак, а також продовжувати підтримувати стійкість партнерів зі Східної Європи та Західних Балкан.

Нарешті, євродепутати закликають до створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, “де Путін і всі ті російські цивільні та військові чиновники і їхні довірені особи, відповідальні за організацію, розв’язання і ведення війни в Україні, були б притягнуті до відповідальності”.