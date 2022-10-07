Жовтень, 06 в 23:58

Лише з 1 жовтня українські Збройні сили змогли деокупувати 500 кв. км Херсонської області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 6 жовтня.

– Інформуємо і про наш рух на передовій. Тільки за час від 1 жовтня й тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів, – сказав він.

За його словами, ЗСУ мають успіхи й на східному напрямку.

Зараз дивляться

– Обов’язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму, – додав президент.

Володимир Зеленський пояснив, що перспектива деокупації українських земель є очевидною.

– Очевидно й те, що цим шляхом ще належить пройти. Ще належить багато витримати, багато зробити. Зробити і українцям, і нашим партнерам – усім, хто цінує свободу й міжнародне право, – підсумував він.

Президент також розповів, що на окупованій Запорізькій АЕС перебуває близько 500 окупантів, що створює 500 ризиків для катастрофи.