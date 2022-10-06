Жовтень, 06 в 20:31

Під час контрнаступу українських захисників ситуація залишається складною, але контрольованою та має свій розвиток згідно з планом України.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі.

– Під час сьогоднішньої телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорили оперативну обстановку, проаналізувавши наступальну та оборонну операції Збройних сил України. Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом, – написав головнокомандувач.

Він додав, що разом з колегою-генералом “звірили годинники” щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою.

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Нагадаємо, за останні кілька днів наступальні операції української армії тривають одразу по декількох фронтах: у Херсонській, Донецькій та Луганській областях. Це, зокрема, відбувається після звільнення більшої частини Харківської області від окупаційних сил Російської Федерації.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни вважають, що контрнаступ українських Збройних сил далекий від завершення, оскільки просування ЗСУ в Луганській області тільки розпочалось.

5 жовтня повідомлялось, що українські війська увійшли до Греківки та Макіївки на заході Луганської області.

Фото: Валерій Залужний