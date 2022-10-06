Друга атака за добу: РФ обстріляла центр Запоріжжя із ЗРК С-300

Жовтень, 06 в 12:09

О пів на одинадцяту ранку 6 жовтня в Запоріжжі пролунали повторні вибухи.

Керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух закликав людей пройти до укриттів та не залишати їх, тому що російські війська знову атакують ракетами обласний центр.

Оновлено о 12:09. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли центр міста із зенітно-ракетної системи С-300.

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– Те, що окупанти почали о 05:00, продовжили о пів на одинадцяту ранку. Знову три прильоти, знову в центр міста, але не по житлових кварталах, – повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону Єдині новини Олександр Старух.

За його словами, фахівці, які були залучені до рятувальної операції після ранкових обстрілів, в момент повторної ворожої атаки перейшли до підземного переходу, що поряд із місцем прильотів.

Оновлено об 11:14. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв наголосив, що ворог знову вдарив по об’єктах інфраструктури.

Нагадаємо, що, як повідомили із Запоріжжя джерела Фактів ICTV, під обстрілом окупантів перебуває центр міста.

За їхніми свідченнями, там сталась серія вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.

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