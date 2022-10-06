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Факти / Україна

Застосування в Україні навіть тактичної ядерної зброї буде руйнівним для РФ – Резніков

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Застосування в Україні навіть тактичної ядерної зброї буде руйнівним для РФ – Резніков
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати відправили Кремлю жорстке посилання, що застосування навіть тактичної ядерної зброї проти України призведе до відкриття останнього руйнівного спрямування щодо Росії.

Про це він сказав на онлайн-конференції Forbes Без рожевих окулярів. Бізнес та уряд під час війни.

Резніков упевнений, що ризик застосування Росією ядерної зброї дуже мінімальний. Такої самої думки й США та Велика Британія.

Зараз дивляться

Крім того, Росії дали чітко зрозуміти, що застосування навіть тактичної ядерної зброї матиме руйнівні наслідки для РФ.

– Якщо оцінювати у відсотках цей ризик, він значно менший, ніж будь-що. І це підтверджують наші партнери й Сполучені Штати, і Велика Британія. Мало того, ми отримали чіткі сигнали від наших партнерів, Білого Дому… вони провели також певні консультації і надіслали досить чіткі, досить жорсткі сигнали до Кремля, що застосування ними навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного спрямування стосовно Росії, – заявив Резніков.

І вже тоді Росія не матиме жодних шансів повернутися до клубу країн, яким взагалі хтось тисне руку, вважає міністр оборони України.

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