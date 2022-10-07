Жовтень, 07 в 20:31

У Лимані наразі знайдено два поховання, одне з яких налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це – одиночні могили, де поховані цивільні.

Про це заявив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Близько 200 могил в одному похованні: у Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію тіл / 9 фотографий

Повідомляється, що на іншій ділянці знаходиться братська могила, у якій можуть бути тіла як військових, так і цивільних. Точну кількість ще мають встановити.

Зараз дивляться

– Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації. Прошу усіх утриматися від коментарів стосовно кількості похованих людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів, – повідомляє Кириленко.

Також він інформує, що на міському кладовищі у Святогірську перезахоронили 21 тіло, серед яких цивільні, загиблі в окупації.

– Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір’ях. Усі тіла з числа перепохованих сьогодні, ідентифіковані та належним чином поховані, – каже голова ОВА.

Фото: Донецька ОВА