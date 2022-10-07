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Факти / Україна

На подарунок генералу. Росіяни вкрали з ЧАЕС опромінені оленячі роги

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЧАЕС
Фото: УНІАН

У Рудому лісі, де навесні цього року російські військові рили траншеї, дійсно були окопи і укріплення окупантів. Там дозиметр просто зашкалює.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, пісок з Рудого лісу російські військові тягали мішками на укріплення станції.

– А ще вони роги вкрали з відділу поліції, оленячі. Вони там лежали з 1986 року і мають таке опромінення, що просто катастрофа. Певно, якомусь генералу на подарунок. Хай повісить собі над ліжком, – додав міністр.

Герман Галущенко розповів, що після того, як ЗСУ вигнали росіян з Київщини, він разом із журналістами побував у кімнатах, де спали російські начальники, ті ж генерали.

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За словами мініста, дозиметр там також зашкалює, оскільки окупанти занесли забруднення на одязі.

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Герман Галущенко також нагадав, що через два дні російський генерал намагався спростувати твердження, що від такого опромінення військові помруть.

Він заявив, що, мовляв, там у 1941-му рили окопи, проходила лінія оборони, і ніхто не був уражений радіацією. І не важливо, що катастрофа на Чорнобильській АЕС сталася у 1986 році.

Джерело: LB.ua
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