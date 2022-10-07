На подарунок генералу. Росіяни вкрали з ЧАЕС опромінені оленячі роги

Жовтень, 07 в 15:49

У Рудому лісі, де навесні цього року російські військові рили траншеї, дійсно були окопи і укріплення окупантів. Там дозиметр просто зашкалює.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, пісок з Рудого лісу російські військові тягали мішками на укріплення станції.

– А ще вони роги вкрали з відділу поліції, оленячі. Вони там лежали з 1986 року і мають таке опромінення, що просто катастрофа. Певно, якомусь генералу на подарунок. Хай повісить собі над ліжком, – додав міністр.

Герман Галущенко розповів, що після того, як ЗСУ вигнали росіян з Київщини, він разом із журналістами побував у кімнатах, де спали російські начальники, ті ж генерали.

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За словами мініста, дозиметр там також зашкалює, оскільки окупанти занесли забруднення на одязі.

Герман Галущенко також нагадав, що через два дні російський генерал намагався спростувати твердження, що від такого опромінення військові помруть.

Він заявив, що, мовляв, там у 1941-му рили окопи, проходила лінія оборони, і ніхто не був уражений радіацією. І не важливо, що катастрофа на Чорнобильській АЕС сталася у 1986 році.