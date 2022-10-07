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Факти / Україна

Не можна скидати з рахунків: Жданов пояснив, коли можуть початися труднощі на фронті через мобілізацію в РФ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
мобілізовані росіяни
Фото: Getty Images

Факт мобілізації в Росії не потрібно скидати з рахунків. Попри те, що вона проводиться неналежним чином і замість якісного і часткового характеру має більш масовий, все ж росіяни намагаються призвати дуже велику кількість людей. 

Про це у коментарі для Фактів тижня повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Він нагадав, що на сьогодні є відомості, що до кінця року в РФ хочуть мобілізувати щонайменше пів мільйона осіб. А наступного року планують ще пів мільйона. Загалом виходить 1 млн 200 тис.

Зараз дивляться

– Перша хвиля – це будуть смертники. Їх відправляють для поповнення втрат. Але з часом мобілізовані будуть більш небезпечні. Тому що їх намагатимуться навчати чомусь, – зазначив він.

За словами Олега Жданова, загалом такі навчання повинні тривати не менше, ніж пів року або принаймні три місяці. Все залежить від ступеня підготовки. 

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Але експерт пояснив: чим довше нових мобілізованих будуть готувати, тим більшу небезпеку для нас вони становитимуть.

– Я думаю, що проблеми у нас можуть початися приблизно за два місяці, ближче до кінця жовтня – початку листопада. Тоді прийдуть мобілізовані, які пройшли хоча би мінімальну підготовку. 

Приблизно через місяць-півтора ми можемо очікувати уже якісь сформовані підрозділи, – припустив Жданов.

Однак він наголосив, що потрібно враховувати, що віковий ценз мобілізованих дуже високий. Тому зробити з них таких молодих, жвавих бійців буде фактично неможливо.

Крім того, Росія зараз стикається з проблемою забезпечення мобілізованих і низьким рівнем мотивації серед військових.

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