Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти готуються до втечі зі Сватового, все заміновують – Гайдай

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Луганщина

Окупанти розуміють, що не зможуть втримати оборону у Сватовому Луганської області, тому замінували об’єкти інфраструктури, будівлі та території, а також вивозять з міста медичне обладнання, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – насамперед, обладнання, – уточнив він.

За його словами, окупаційна адміністрація працює в урізаному форматі і закликає місцеве населення самостійно евакуюватися з міста.

Гайдай каже, що в Кадіївці колаборанти масово знищують архіви та копії документів особливої важливості, особливо за період окупації.

Зараз дивляться

Напередодні ЗСУ звільнили від російських окупантів село Греківку. Наразі тривають запеклі бої за інші населені пункти Луганської області.

Читайте
Контрнаступ ЗСУ не закінчено і переходить на Луганщину - ISW

Фото: Сергій Гайдай

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка