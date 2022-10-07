Окупанти готуються до втечі зі Сватового, все заміновують – Гайдай

Жовтень, 07 в 9:36

Окупанти розуміють, що не зможуть втримати оборону у Сватовому Луганської області, тому замінували об’єкти інфраструктури, будівлі та території, а також вивозять з міста медичне обладнання, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – насамперед, обладнання, – уточнив він.

За його словами, окупаційна адміністрація працює в урізаному форматі і закликає місцеве населення самостійно евакуюватися з міста.

Гайдай каже, що в Кадіївці колаборанти масово знищують архіви та копії документів особливої важливості, особливо за період окупації.

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Напередодні ЗСУ звільнили від російських окупантів село Греківку. Наразі тривають запеклі бої за інші населені пункти Луганської області.

Фото: Сергій Гайдай