Під Ізюмом у лісі підірвався на міні ще один грибник

Жовтень, 07 в 10:36

У п’ятницю, 7 жовтня, вранці у лісосмузі в Ізюмському районі підірвалася на міні жінка, яка збирала гриби.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Вранці в Ізюмському районі 47-річна жінка зазнала поранень, наступивши на міну. Постраждала збирала гриби у лісі, – написав Синєгубов на своєму каналі в Telegram.

Глава ОВА знову нагадав, що мінна небезпека не зникла, особливо це стосується лісосмуг.

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