Росія обстріляла Запоріжжя ракетами – голова ОВА
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Російська Федерація обстріляла ракетами Запоріжжя та найближчі околиці.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух на своєму каналі у Telegram.
– Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях, – написав він.
Старух додав, що зберігається ризик повторних обстрілів з боку окупантів, тому закликав залишатись в укриттях.
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Згодом очільник Запорізької ОВА повідомив, що спрацювала українська ППО.
– Гучні звуки вибухів в обласному центрі – результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодило три ракети ворога, – написав він.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки окупантів немає.