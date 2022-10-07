Жовтень, 07 в 17:32

Російська Федерація обстріляла ракетами Запоріжжя та найближчі околиці.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух на своєму каналі у Telegram.

– Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях, – написав він.

Старух додав, що зберігається ризик повторних обстрілів з боку окупантів, тому закликав залишатись в укриттях.

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Згодом очільник Запорізької ОВА повідомив, що спрацювала українська ППО.

– Гучні звуки вибухів в обласному центрі – результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодило три ракети ворога, – написав він.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки окупантів немає.