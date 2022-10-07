Серед бруду були навіть пральні машинки: на Херсонщині окупанти жили у свинарнику

Жовтень, 07 в 14:04

Під час окупації селища Любимівка на Херсонщині російські військові жили у свинарнику разом із тваринами.

Про це повідомила Служба безпеки України, співробітники якої після звільнення Любимівки почали перевіряти покинуті позиції російської армії.

На відео, яке оприлюднила СБУ, видно, що росіяни влаштувалися у свинарнику і буквально жили разом зі свиньми.

Зараз дивляться

– Знайшли собі подібних, – сказав у відповідь на це місцевий житель, який провів екскурсію так званим командним пунктом росіян.

На кадрах також можна побачити розкидані речі, сміття і залишений одяг. Серед бруду і смороду стояли навіть вкрадені пральні машинки.

Днями Генштаб ЗСУ повідомив, що військові РФ почали частіше залишати позиції та здаватися в полон.

Завдяки успіхам наших захисників, на окремих напрямках відзначають зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу.