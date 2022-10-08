Жовтень, 07 в 23:37

Цьогорічну Нобелівську премію миру отримав український Центр громадянських свобод, що стало першою подібною нагородою за історію незалежності України.

Однак радість від такої відзнаки затьмарили “сусіди” України по премії, а саме білоруський правозахисник Алесь Біляцький та російське правозахисне товариство Меморіал, які розділили разом із українською організацією світову відзнаку.

Таке рішення Нобелівського комітету збурило частину українського громадянського суспільства, оскільки воно створює пропагандистський стереотип про “братерство” України з Росією та Білоруссю, які розв’язали війну проти української держави.

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Якою була реакція українського суспільства на цьогорічну Нобелівську премію миру – читайте у матеріалі на Факти ICTV.

Хоч очільниця Центру громадянських свобод (ЦГС) Олександра Матвійчук подякувала за нагороду, немало українців розкритикували рішення Нобелівського комітету.

– Я рада, що очолюваний мною Центр громадянських свобод отримав сьогодні Нобелівську премію разом із нашими друзями та партнерами із Меморіалу та Вясни, – написала Матвійчук.

Іншої думки, наприклад, дотримується радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який заявив, що Нобелівський комітет має “цікаве розуміння слова “мир”.

– У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова “мир”, якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто “супер”, – написав Подоляк.

У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова «мир», якщо @NobelPrize разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто «супер». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 7, 2022

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков заявив, що світ “ще не доганяє того, що відбувається”.

– Те, що премію розділили з “хорошими” рускімі і білорускімі – показник того, наскільки світ ще не доганяє того, що відбувається навколо. Але це жодним чином не робить визнання досягнень ЦГС меншими. Нехай це буде класним інструментом робити ще більше хорошого, – написав Жернаков.

Критиці цьогорічну премію піддала також головна редакторка видання Українська Правда Севгіль Мусаєва.

– Ідея розділити премію між Росією, Україною та Білорусією “за мирне співіснування” – погана. Але з цими стереотипами нам ще потрібно боротися і перемагати їх, – написала Мусаєва.

Пізніше вона розширила свій коментар, де закликала українське суспільство зробити переоцінку щодо цьогорічних лауреатів.

Водночас є в українців й інша думка. Так, наприклад, український історичний журналіст та військовий Вахтанг Кіпіані вважає рішення Нобелівського комітету “гідним”.

– Премію дають не державам, а людям і інституціям. І вибір гідний, і він взагалі не про “братські народи”, а про опір спільному злу. Яким є російська держава. В шоці, що такі прості речі треба пояснювати, – написав Кіпіані.

Зокрема, журналіст Віталій Портников привітав усіх цьогорічних лауреатів.

– Нобелівка українським, російським і білоруським правозахисникам є нагадуванням про те, що права людини залишаються нашою найголовнішою цінністю, – сказав Портников.

Нобелівська премія українських правозахисниківhttps://t.co/IQZ7YnFDFD — Vitaly Portnikov (@portnikov) October 7, 2022

Очільник Українського інституту нацпам’яті та військовий Антон Дробович вважає, що не варто перейматись, що українці “опинились у товаристві із порядними людьми, які дійсно все своє життя присвятили боротьбі із тоталітаризмом та беззаконням”.

– Так, вони представляють Білорусь і Росію, але не ті, що є зараз, а ті, що були вбиті тиранією, корупцією, війною та рабством. Це люди і організації чия боротьба поки не принесла свободи їх суспільствам, але самі вони дійсно боролися хоробро. Їх лідери прямо зараз сидять у тюрмах. Для їх суспільств ця нагорода можливо останній шанс зрозуміти чий голос треба слухати, – написав Дробович.

Український філософ Володимир Єрмоленко водночас вважає, що рішення Нобелівського комітету демонструє слабкість європейського сприйняття Східної Європи.

– Цей Нобель свідчить про силу українського громадянського суспільсьтва, неймовірну і невтомну роботу наших правозахисників, і про слабкість європейського сприйняття Східної Європи, яке досі бачить її як приховану імперію, – написав він.

Андрій Боднар, український поет, публіцист та перекладач, піддав критиці тих, хто критикує цьогорічну Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, у 2022 році Нобелівську премію миру присудили українській правозахисній організації Центр громадянських свобод, білоруському правозахиснику Алесю Бяляцькому та російській правозахисній організації Меморіал.