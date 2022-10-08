У Польщі відкрили перше відділення Нової пошти: планується ще чотири

Жовтень, 07 в 22:34

Українська компанія Нова пошта відкрила свою філію на ринку Польщі. Перше відділення вже запрацювало у Варшаві.

Про це повідомила компанія у Twitter.

– Відділення в польській столиці вже працює, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відділення знаходиться за адресою Męcińska 18.

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Крім того, зазначається, що є плани відкрити відділення у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані протягом місяця.

До речі, у Польщі певним категоріям українських біженців доведеться сплачувати за надане державне житло. Варшава готує зміни до спецзакону, про що повідомляє ukrayina.pl.

Джерело: Нова пошта

Фото: Нова пошта