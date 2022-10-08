Жовтень, 07 в 21:25

Україна отримає першу частину макрофінансової допомоги Єврокомісії на суму €2 млрд найближчими днями.

Як пояснила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, це лише перша частина другого траншу.

– З початку війни ми надали €19 млрд, без урахування нашої військової допомоги. І це включає подальші €2 млрд макрофінансової допомоги, які будуть виділені найближчими днями, – сказала фон дер Ляєн на пресконференції в Празі, яка відбулася після закінчення неформального засідання Європейської ради.

Урсула фон дер Ляєн пояснює, що питання подальшої допомоги Україні обговорювалося під час зустрічі лідерів Євросоюзу.

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– Сьогодні ми обговорювали Україну, і що ми будемо підтримувати її так довго, скільки це знадобиться… Ми не тільки дивимося на негайну допомогу у фінансовому аспекті, а й на середньострокову перспективу в плані реконструкції. Підтримувати Україну – це сенс спільної конференції, яку Комісія і президентство Великої сімки проведе наприкінці цього місяця в Берліні. Тому було дуже добре послухати лідерів щодо важливого питання реконструкції України, – сказала вона.

Президентка Єврокомісії додала, що наразі вже абсолютно зрозуміло, що Євросоюз повинен буде знайти нові джерела фінансування, тому що будуть необхідні “величезні суми” для підтримки України.

– І ми повинні будемо встановити дуже структурний підхід, щоб гарантувати передбачуваність фінансування, прозорість щодо того, як це буде зроблено, звичайно, і стабільність фінансування України, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Євросоюз запровадив восьмий пакет санкцій проти Росії, ухвалений напередодні неформальної зустрічі.

– Було дуже обнадійливим те, що ми змогли досягти домовленості щодо нового пакета кусючих санкцій проти Росії. Ми просунулися швидко і сильно… Це демонструє Путіну, що ЄС прихильний до дій, які покажуть, що він буде платити за його агресивну війну, – підкреслила фон дер Ляєн.

Раніше виконавчий заступник президента Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підписав меморандум, яким передбачається чергова макрофінансова допомога в розмірі €5 млрд.

Джерело: El Pais