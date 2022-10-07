Вперше з часів Карибської кризи – Байден про ядерні погрози Путіна

Жовтень, 07 в 6:52

Президент США Джо Байден прокоментував ймовірність застосування ядерної зброї президентом РФ Володимиром Путіним.

– Він не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно недопрацьовують. Я не думаю, що існує така річ, як можливість легко застосувати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном, – сказав Байден.

Байден наголосив, що це є найбільшим подібним ризиком з часів Джона Кеннеді та Карибської кризи.

– Вперше після кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу використання ядерної зброї, якщо насправді все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йшли, – говорить Байден.

Президент Байден також додав, що він та офіційні особи США шукають дипломатичний вихід.