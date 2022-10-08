Жовтень, 07 в 22:35

Росіяни перекинули резерви в Луганську область, щоб стримати вихід українських сил на Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгин Live.

За його словами, окупанти намагаються втримати вузол, де знаходяться населені пункти Кремінна, Привілля та Рубіжне, що на Луганщині.

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– Якщо вони (росіяни, – Ред.) думають, що українці усе це захоплять, а ми захопимо, то горе для них буде страшне, включно з Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це та сама друга лінія оборони, заради якої вони згубили війська в Лимані, щоб встигнути її створити, – сказав Арестович.

Радник Офісу президента додав, що наразі траса R66, яка йде вздовж Рубіжного та Кремінної, наразі розрізана та знаходиться під вогневим контролем Збройних сил України.

– Це дуже добре, бо розрізати дороги та комунікації в будь-якій війні є однією з головних цілей, – сказав він.

Арестович вважає, що наступними будуть бої за Сватове та Кремінну, а після цього, зважаючи на сили та засоби сторін, наступальна операція може бути призупинена.