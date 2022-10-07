Жовтень, 07 в 19:58

Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських окупантів на Херсонщині. А другої лінії оборони за нею, вірогідно, загалом не існувало.

Про це розповів в інтерв’ю Радіо НВ аналітик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов.

Він зазначив, що російське командування готувалося до контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, а тому стягнуло на цей напрям дуже багато сил, зокрема десантників. Тобто на півдні українським захисникам протистоять досить досвідчені підрозділи армії РФ.

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Проте, за словами Михайлова, їх просто “не вистачає” на весь фронт на тому напрямку (а це 200 км).

– Швидше за все, українські сили прорвали першу лінію оборони на північному напрямку (південного фронту, – Ред.), на криворізькому напрямку, і просунулися на десятки кілометрів. Це, очевидно, свідчить про те, що якась друга лінія російської оборони там навіть не існувала, – наголосив Михайлов.

Він також згадав про заяви деяких проросійських джерел, що прорив став можливим начебто через відведення російських десантників на ротацію, а бойовики “Д/ЛНР” не витримали натиску ЗСУ та втекли.

Михайлов назвав розвиток наступу українських військових на півдні дуже потужним. Водночас він не став давати прогнозів щодо термінів звільнення Херсона. Біля міста окупанти також облаштували лінію оборони.

– Ми знаємо, що біля Херсона є лінія оборони, біля Чорнобаївки. Питання: як поводитися з облогою чи штурмом великого міста, якщо росіяни вирішать його захищати? – заявив аналітик.

Він додав, що навіть на цьому напрямку, який Кремль вважає важливим, окупантам не вистачає особового складу.

– Поки що прогнози давати не варто. Але ми розуміємо, що баланс сил навіть на цьому напрямі схиляється в бік України, – уточнив Михайлов.

За його словами, цьому є дві причини:

логістичні проблеми окупантів (тобто проблеми постачання), які виникли внаслідок ударів ЗСУ з реактивних артилерійських систем HIMARS по ворожих складах боєприпасів, шляхах постачання озброєння, командних пунктах;

на цьому напрямку завдавати ударів по військах РФ простіше, оскільки рельєф на півдні України не дозволяє створювати якісні укриття.

Важливим результатом на Херсонському напрямку аналітик назвав виснаження російських “елітних” сил.

Як поінформували в Офісі президента України, від початку повномасштабної війни ЗСУ вже звільнили понад 2,4 тис. квадратних кілометрів на Херсонщині (67 населених пунктів).

Зокрема, з початку жовтня деокуповано до 500 кв. км територій.