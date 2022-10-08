Жовтень, 08 в 10:21

Збройні сили України ліквідували вже понад 62 тис. російських окупантів. Лише за добу втрати особового складу військ РФ становлять 380 осіб.

Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 8 жовтня.

Крім того, за добу ліквідовано ще 6 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи та гелікоптер.

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Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого до 8 жовтня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 62 060 осіб (+380 окупантів за добу);

танків ‒ 2 472 (+6 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 5 111 (+18 за добу);

артилерійських систем – 1 459 (+4 за добу);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 345 (+1 за добу);

засобів ППО ‒ 180 (+3 за добу);

літаків – 266;

гелікоптерів – 234 (+1 за добу);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 (+12 за добу);

крилатих ракет ‒ 246;

кораблів /катерів ‒ 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 (+13 за добу);

спеціальної техніки ‒ 136 (+1 за добу).

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

Як поінформували в Генеральному штабі ЗСУ, за минулу добу українські військові відбили атаки російських окупантів в районах 17 населених пунктів.

Крім того, Збройні сили України продовжують тримати під вогневим контролем об’єкти логістики окупантів та шляхи їх постачання. Українська авіація за добу завдала 30 ударів по позиціях військ РФ.