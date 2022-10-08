Жовтень, 08 в 6:16

Збройні сили України продовжують контрнаступальні операції вздовж дороги Кремінна – Сватове у західній частині Луганської області.

Карта бойових дій в Україні на 08.10.2022

Протягом доби окупанти завдали сім ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.ю

Окупанти на Сіверському напрямку гатили з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай і Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області;

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На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах 18 населених пунктів, в тому числі Глибоке, Уди, Огірцеве, Стрілеча, Колодязне, Дворічне, Нескучне;

На Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Серебрянка, Григорівка, Дронівка, Веселе;

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Виїмка, Роздолівка, Веселе та Одрадівка;

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка.