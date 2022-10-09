Жовтень, 08 в 21:44

Ввечері 8 жовтня Збройні сили України знищили черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Про це у Facebook повідомило Оперативне командування Південь.

– Близько 19:30 на підльоті з моря до Одещини силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, – йдеться у повідомленні.

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