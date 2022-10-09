Жовтень, 08 в 22:39

Дизельні генератори на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції мають обмежений запас палива.

Про це повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

– Наразі ми працюємо над логістикою, щоб поставити більше палива для цих генераторів. Якщо в генераторах закінчиться паливо – вони зупиняться, а після цього станеться катастрофа, станеться розплавлення активної зони та викид радіації, – сказав він.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупаційні війська знову обстріляли територію Запорізької АЕС та пошкодили останню лінію зв’язку з енергосистемою України. Тож ЗАЕС була повністю знеструмлена.

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Тепер робота станції залежить від дизель-генераторів, які забезпечують електроенергію для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Як повідомили МАГАТЕ, всі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі. Інженери ЗАЕС уже розпочали ремонт пошкодженої лінії електропередачі.

Фото: Головне управління розвідки