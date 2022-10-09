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Факти / Україна

Може статися катастрофа: Котін попередив про обмежений запас палива на ЗАЕС

Валентина Чорна, редакторка стрічки
АЕС

Дизельні генератори на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції мають обмежений запас палива.

Про це повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

– Наразі ми працюємо над логістикою, щоб поставити більше палива для цих генераторів. Якщо в генераторах закінчиться паливо – вони зупиняться, а після цього станеться катастрофа, станеться розплавлення активної зони та викид радіації, – сказав він.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупаційні війська знову обстріляли територію Запорізької АЕС та пошкодили останню лінію зв’язку з енергосистемою України. Тож ЗАЕС була повністю знеструмлена.

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Тепер робота станції залежить від дизель-генераторів, які забезпечують електроенергію для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Як повідомили МАГАТЕ, всі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі. Інженери ЗАЕС уже розпочали ремонт пошкодженої лінії електропередачі.

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Фото: Головне управління розвідки

Джерело: The Guardian
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