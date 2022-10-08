Жовтень, 08 в 12:57

Сьогодні вранці, на Миколаївщині воїни-зенітники вдало знищили іранський дрон Shahed-136, які Росія використовує для ударів по Україні.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вдало “приземлили” ворожий дрон-камікадзе воїни мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета Утьос.

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У Командуванні запевнили, що зенітники ЗСУ не зупиняться, допоки не перетворять російського загарбника в українському небі на металолом.

Радянський 12,7-мм великокаліберний кулемет Утьос (Бескид), призначений для боротьби з легкоброньованими цілями та вогневими засобами, для знищення живої сили супротивника та ураження повітряних цілей.

Крім того, 7 жовтня з 20:00 до 21:30 окупанти намагалися атакувати трьома дронами-камікадзе Shahed-136 Одещину та Миколаївщину. Українські воїни так само знищили ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 227-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Повітряне командування Південь